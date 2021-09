Concerto duo organo e sax all'Auditorium “N. Rota” del Conservatorio di Bari

CONCERTO DUO ORGANO E SAX Francesca De Santis, organo e Pier Paolo Iacopini, saxofono il 24 settembre 2021, ore 20.00

Auditorium “N. Rota” – Conservatorio di Bari



E’ in programma Venerdi 24 settembre 2021, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Bari il concerto del duo Francesca De Santis, organo e Pier Paolo Iacopini, saxofono.



Saranno eseguite musiche di Moretto, Morleo, Piazzolla, Salvatori.



“L’ ensemble organo e sax – spiegano i due musicisti - si presenta ancora come una formazione poco conosciuta nel mondo della musica sacra e da camera. Studiare, sviluppare e proporre al pubblico la letteratura di questo duo rappresenta senza dubbio l’inizio di una avventura che porta alla scoperta di nuovi ed affascinanti percorsi sonori. L’ organo è già di per sè uno strumento completo, data la sua invidiabile ricchezza di registri, suoni e colori, ma, unendosi alla voce calda e sensuale del sax, esce dai canoni di strumento dall’ aura sacra e mistica, che lo ha sempre caratterizzato, per andare incontro ad orizzonti compostivi dalla combinazione del tutto inconsueta”.



Apertura porte auditorium, ore 19.15 per svolgimento protocollo Anti-Covid. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a eventiconservatoriopiccinni@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...