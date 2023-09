Concerto della “Generale Street Band” a Gravina

Il Tour Estivo 2023 della tribute band “Generale Street Band” tocca anche la nostra città.

La rock band nata nel 2020 da un’idea di Sergio Fanelli per tenere vivo il ricordo del rocker barese Mimmo Bucci, deceduto la sera del 15 maggio 2007 a seguito di un investimento sul lungomare di Bari, dopo aver attraversato in lungo e largo Puglia e Basilicata, il 22 settembre, alle ore 21:00, sbarcherà in Piazza Pellicciari.

L’appuntamento del cartellone degli eventi estivi “ED E’ ANCORA ESTATE” per due ore di spettacolo sulle canzoni più famose del “Blasco Nazionale”.

L’appuntamento, inizialmente previsto per il 23 settembre, è stato anticipato al 22 settembre a causa di un’alta probabilità di pioggia per quella sera.