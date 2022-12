Il gospel di JP & The Soul Voices a Mola di Bari il giorno di Natale

Giorno di Natale speciale a Mola di Bari con il gospel di JP & The Soul Voices, gruppo della Florida fondato e guidato dal pastore John Polk. L’appuntamento è alle ore 11.30 di domenica 25 dicembre, in piazza XX Settembre, per il «Mola Christmas Show» organizzato dall’Agìmus in collaborazione con l’amministrazione comunale. Formazione incaricata di animare i famosi gospel brunch della House of Blues di Orlando, il JP & The Soul Voices porta in Europa un repertorio nel quale il soul della tradizione del Sud degli Stati Uniti si fonde con gli spiritual e le sonorità più moderne dando vita ad un concerto carico di energia, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di grande gioia e felicità.

Sarà, dunque, una festa all’insegna della musica religiosa proveniente dall’altra parte dell’Oceano, genere che da un po’ di anni ha fatto breccia tra i fedeli del Vecchio Continente, arrivando da lontano, dai canti di lavoro degli schiavi. Gospel vuol dire Vangelo. E, infatti, i neri ripetevano ossessivamente i salmi con l’accompagnamento della musica, il battito delle mani e la danza. Quindi, con il gospel, la preghiera a Dio si fece fisica, per raccontare contestualmente il cammino umano e spirituale di un popolo travagliato. E non è un caso che il gospel, e prima ancora lo spiritual, così pieno di passione, rappresenti non solo una lode al Signore ma anche un pretesto per parlare di sé, del proprio vissuto. Infatti, è il racconto di un’umanità calpestata nei suoi diritti primari, e per questo motivo, un patrimonio di tutti. Perché chi canta il gospel, grido gioioso di libertà, canta un messaggio di pace, fratellanza e speranza.

Info 368.568412.