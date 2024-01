“Incontri di Musica Sacra Contemporanea”, appuntamento a Bari nella chiesa di San Ferdinando

Tornano anche quest’anno, nella settimana della Memoria, gli “Incontri di Musica Sacra Contemporanea”. Nati nel 1988 dall’intuizione del fondatore e direttore artistico Sandro Gindro, gli “Incontri” nel 2002 furono sospesi per la scomparsa dello stesso maestro. Nel 2018, su proposta di alcuni artisti collaboratori e amici di Gindro, la manifestazione ha ripreso le sue normali attività. Fin dall’inizio, l’idea di Gindro è stata quella di coinvolgere i musicisti in una meditazione sul tema del sacro, invitandoli a comporre brani concepiti per questa manifestazione, pertanto eseguiti in prima esecuzione assoluta. Il tema del sacro si coniuga in termini religiosi e civili, il suo riflesso, culturale e sociale, propone la prossimità tra gli esseri umani, attraverso il rispetto e l’ascolto.

Per questa edizione del 2024, è stata scelta la settimana dedicata al Giorno della Memoria – che è sacro – e coincide anche con il compleanno di Wolfgang Amadeus Mozart, la cui musica straordinaria ha saputo mettere in evidenza il sacro magistralmente. La manifestazione sarà itinerante e toccherà le città di Lecce, Bari e Roma, dove verranno proposti tutti brani in prima esecuzione assoluta, oltre a un piccolo capolavoro del grande musicista salisburghese e una composizione dello stesso Gindro. È un invito alla riflessione e al ricordo, al rispetto della dignità umana in ogni condizione esistenziale: di chi soffre a causa della guerra, di chi non ha futuro a causa dell’indigenza, di chi lotta per mantenere la propria personalità nonostante il tormento delle malattie e di chi è escluso per il colore della pelle o l’etnia o le scelte, politiche e culturali.

Organizzata l’Associazione Chorus JSO e l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento (OLES) in collaborazione con l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali di Roma, sono previsti dunque tre concerti a ingresso libero: Lecce (giovedì 25 alle 20 nella Basilica di San Giovanni Battista al Rosario), Bari (venerdì 26 alle 20 nella chiesa di San Ferdinando) e Roma (domenica 28 alle 18 nella Basilica di Santa Maria in ara Coeli).

L’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento diretta dal maestro Paolo Lepore, storico Direttore d’Orchestra degli Incontri, con il soprano Marta Vulpi e le voci recitanti di Leo Lestingi (Lecce - Bari) e Roberto Murra (Roma), propongono un concerto che prevede l’esecuzione di otto composizioni di musica sacra: sei di autori contemporanei eseguiti per la prima volta in pubblico, la nota “Laudate Dominum” a firma di Wolfgang Amadeus Mozart e “La Speranza” per orchestra d’archi scritta da Sandro Gindro, ideatore della manifestazione.

Sei, quindi, le composizioni di musica sacra inedite ed eseguite in prima assoluta affidate a sei autori contemporanei a iniziare da Ada Gentile autrice di “Un ricordo”, composizione per orchestra. Coinvolti anche Lamberto Lugli con “Profondo” per voce recitante e orchestra; Marco Sollini con “Preghiera op. 54” per clarinetto e orchestra d’archi; Federico Bonetti Amendola con “Di furia e di quiete” per soprano e orchestra; Martina Cavazza Preta con “Kenosis” per soprano, voce recitante e orchestra; Paolo Lepore con “Dona Nobis Pacem” per orchestra.