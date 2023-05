“Inedita et Inaudita”, l'omaggio dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari al compositore altamurano Saverio Mercadante

Venerdì 26 maggio, alle ore 21.00, nella Chiesa di Sant’Antonio a Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Inedita et Inaudita” dedicato Saverio Mercadante con l’esecuzione di opere inedite del compositore altamurano e di due autori che hanno rivisitato brani dello stesso Mercadante.

Per l’occasione l’ICO sarà diretta dal maestro Pasquale Valerio. Sul palco anche i flautisti Giovanni Mugnuolo e Charina Quintana.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Ouverture e Concerto per due flauti in Re maggiore di Saverio Mercadante, Fantasia per due flauti op.170 su temi da Leonora (orchestrazione di Vincenzo Anselmi in prima esecuzione assoluta su Commissione della ICO Bari) di Giuseppe Rabboni e S-M-EPIPHONIEN dedicato a Saverio Mercadante (prima esecuzione assoluta su Commissione della ICO Bari) del contemporaneo Alfredo Cornacchia.

Il concerto sarà replicato sabato 27 maggio, alle ore 20.00, nella Cattedrale Santa Maria Assunta a Gravina in Puglia.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.