Al Petruzzelli il maestro Hansjörg Albrecht con l'Orchestra e Coro del Teatro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nell’ambito della Stagione Concertistica 2023, giovedì 23 marzo alle 20.30, al Petruzzelli, il maestro Hansjörg Albrecht dirigerà Orchestra e Coro del Teatro (preparato dal maestro Fabrizio Cassi).

In qualità di solisti nel concerto saranno impegnati: Eleonora Bellocci (soprano), Anke Vondung (mezzosoprano), Patrik Reiter (tenore) e Pavel Kudinov (basso).

In programma: Sinfonia n.3 (Symphonie Liturgique) di Arthur Honneger e Requiem, in re minore, per soli, coro misto e orchestra, KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart.

I biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2023 della Fondazione Teatro Petruzzelli sono in vendita al botteghino del Petruzzelli (aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00) e su e su www.vivaticket.it.

Informazioni: 080.975.28.10.