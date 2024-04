“Militare”, il concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari

Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Giovedì 18 aprile, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, si terrà il concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dal titolo “Militare” che prende il nome della Sinfonia n.100 di Franz Joseph Haydn. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il concerto, diretto dal maestro austriaco Christian Schulz, è strutturato con un programma che segue lo schema contrappuntistico del quodlibet, con linee melodiche sovrapposte: in apertura l’esecuzione dell’Ouverture da Tigrane, un inedito di Niccolò Piccinni con revisione a cura dell’Ico di Bari; a seguire la Sinfonia n.100 “Militare”, la seconda delle ultime sei sinfonie londinesi di Franz Joseph Haydn, uno dei lavori più importanti e famosi ispirati alle guerre condotte contro la Francia rivoluzionaria e, poi, un brano in prima esecuzione assoluta, Thèmis per violoncello e orchestra di Massimo De Lillo, commissionato dalla Ico.

In chiusura un omaggio a Darius Milhaud, a cinquant’anni dalla morte, con l’esecuzione del Concerto per violoncello e orchestra n.1, op.136.

Sul palco, come solista, il violoncellista barese Nicola Fiorino.

La guida all'ascolto è a cura degli studenti del Laboratorio di critica musicale del DAMS - Università degli Studi di Bari.