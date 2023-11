L’Associazione “Il Carcere Possibile Onlus” delegazione di Bari “Giuseppe Castellaneta, nell’ambito delle iniziative dirette alla solidarietà sociale, civile e culturale, al trattamento riabilitativo e per offrire ai detenuti una occasione di svago e di vicinanza umana, in collaborazione con l’Associazione Musicale “Igor Strawinsky”, d’intesa con l’Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari, ha organizzato per il 21 novembre 2023 ore 10.30, l’evento musicale “Concerto per pianoforte per i detenuti del Carcere di Bari”.

Il programma prevede di Franz Schubert, la sonata in la maggiore op. 120 D.664 e, di Sergej Rachmaninoff, le Variazioni su un tema di Corelli op. 42 e l’Etude Tableau op. 39 n. 39. L’esecuzione dei brani è affidata a Andrea Simone De Nicolò, giovanissimo pianista di Valenzano iscritto nell’albo delle Eccellenze del conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari