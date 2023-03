Prosegue la stagione concertistica promossa dal Dipartimento di Musica dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari. Ultima tappa di avvicinamento al Premio Ezio Bosso, una vita per la musica, le cui audizioni della II edizione, organizzata anch’essa dall’Accademia, si svolgeranno al Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari dal 1 aprile al 2 aprile 2023.



Dopo l’anteprima di apertura dell’ 11 novembre, che ha visto protagonisti i maestri di pianoforte Sergio Lapedota e Annarosa Partipilo, eccellenze a livello internazionale esibirsi al concerto per pianoforte “A quattro mani nella musica”, e il “Piazzola Mon Amour…” concerto del M° di violino Domenico Masiello e del M° di pianoforte Michele Fazio del 14 dicembre, si terrà, sul palco della Sala delle Scuderie, il concerto per pianoforte e orchestra da camera “Omaggio a Bach” che vedrà esibirsi l’Ensemble Canon Perpetuus e Annarosa Partipilo al pianoforte.

A comporre l’Ensemble Canon Perpetuus: Stefano Coccia - Violino I; Angelica Spadaro - Violino II; Chavely Suarez Perez – Viola; Alida Armenise – Violoncello; Alessio Arbore - Basso Continuo.



Concerto per tastiera e ensemble n. 4 Bwv 1055 in La maggiore e n. 5 Bwv 1056 in Fa minore, unitamente ad una trascrizione di A. Arbore Cantata Bwv 131.5 riduzione per tastiera e ensemble, sono i brani scelti dal direttore artistico Annarosa Partipilo.

L’open concert è affidato a Vito Cristian Giannelli che eseguirà Preludio op 28 n. 4 di Chopin.





Il concerto si è avvalso del patrocinio del Comune di Sannicandro per il quale si ringrazia l’avv. Gianfranco Terzo, Assessore alla Cultura, che ha concesso l’uso della splendida location.