Concerto per pianoforte di Andrea Simone De Nicolò a Turi il 17 settembre 2022. L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale “Chi è di scena” ed in programma ci sono musiche di Bach-Busoni, Rachmaninoff, Chopin, Debussy e Prokofiev.

Presenterà il Maestro Ferdinando Di Turi

Andrea Simone De Nicolò ha 15 anni e vive a Valenzano. Studia pianoforte e clavicembalo. È un’Eccellenza del Conservatorio di Bari, ove è iscritto al corso accademico triennale di pianoforte dopo aver conseguito, in soli quattro anni di frequenza, la certificazione del corso preaccademico quinquennale - col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore - ed il completamento del corso propedeutico. Ha anche ricevuto il Concert Certificate di grado massimo rilasciato dal St. Cecilia School of Australia, anche in questo casi col massimo dei voti, la lode e la menzione speciale della commissione esaminatrice. Il suo maestro di pianoforte è Giuseppe Campagnola, docente di pianoforte principale al Conservatorio di Bari, mentre il suo maestro di clavicembalo è Margherita Porfido. Ha approfondito gli studi del pianoforte in masterclass con Pierluigi Camicia, Jingxian Xie, Benedetto Lupo e Jovanka Banjac. Riguardo il clavicembalo, ha studiato in masterclass con Anna Paradiso Laurin ed ha approfondito il repertorio di Scarlatti e Couperin con Svitlana Shabaltina. Ha all’attivo circa cinquanta tra primi premi assoluti e primi premi in concorsi musicali nazionali ed internazionali tenutisi in Italia, Ungheria, Macedonia, Serbia, Romania, Polonia, Slovenia, Svizzera, Emirati Arabi e Federazione Russa. Ha suonato diverse volte in concerto, in Italia, in Svizzera, in Germania ed in Austria. È apparso diverse volte sui giornali online e sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Di lui si sono interessati i notiziari di Telenorba e Rai Tre Bolzano. È stato ospite di Grazia Rongo, durante la trasmissione Mattino Norba, e di Marco Liorni, durante la trasmissione Italiasì su Rai Uno. La redazione di Rai Gulp gli ha dedicato un intero episodio del noto magazine per ragazzi #explorers community