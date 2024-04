Cecilia Syria Cipressi, in arte Syria, a Bitonto in 'Perché non canti più'

Sono tre le date in Puglia organizzate dal Teatro Pubblico Pugliese per le stagioni teatrali dei Comuni di Martina Franca, Bitonto e Ceglie Messapica con lo spettacolo di Teatro Musica ideato da Pino Strabioli e Cecilia Syria Cipressi, in arte Syria. “Perché non canti più” è un concerto spettacolo per Gabriella Ferri. Sarà un cantare recitando e un recitar cantando. Il tour partirà giovedì 18 aprile dal Teatro Verdi di Martina Franca (inizio ore 21.00) per proseguire il 19 aprile a Bitonto al Teatro Traetta (inizio ore 21.00) e concludersi il 20 aprile al Teatro Comunale di Ceglie Messapica (inizio ore 21.00).



Info: https://www.teatropubblicopugliese.it/date-spettacolo/?id=24411

SCHEDA SPETTACOLO

Stefano Francioni Produzioni

Cecilia Syria Cipressi

PERCHÉ NON CANTI PIÙ

Concerto spettacolo per Gabriella Ferri

ideato da Pino Strabioli e Cecilia Syria Cipressi

con la supervisione di Seva, figlio di Gabriella

direzione musicale Massimo Germini

Da una valigia rossa è nato un libro album dove ha raccolto scritti, disegni, appunti, scarabocchi, lettere e pensieri di Gabriella. Quella valigia mi è stata data da suo marito e da suo figlio. In quella valigia ho rovistato per intere notti e interi giorni, accatastati, sparsi, mischiati, c’erano e ci sono ancora fogli di carta colorati e in bianco e nero. Ho incontrato Syria in un ristorante a Trastevere e mi ha dichiarato la sua passione per Gabriella. Abbiamo pensato di provare ad aprirla insieme quella valigia per farla diventare suono e voce. Stiamo sparpagliando le note e le canzoni che Gabriella amava di più e le stiamo mischiando ai suoi pensieri. Sarà un cantare recitando e un recitar cantando. Un concerto, un racconto. In molti me l’hanno chiesta in prestito quella valigia rossa, l’ho sempre tenuta stretta. Syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di Roma che sapranno dove portarla, dove aprirla, dove lasciarla cantare e raccontare.

Pino Strabioli