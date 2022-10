Nell'ambito dei festeggiameni in onore di Maria Ss di Buterrito, il comitato feste patronali di Ceglie del Campo-Bari, vi aspetta lunedi' 17 ottobre in piazza Santa Maria del Campo a Ceglie del Campo-Bari, per una magnifica serata all'insegna del divertimento e della musica popolare con lo spettacolo dei Terraross.



Spettacolo gratuito.