Con il progetto “Uniti verso l'inclusione: condivisioni sociali contro le discriminazioni", condotto dal C.A.M.A (Centro Assistenza Malati Aids) ed approvato dalla Regione Puglia - dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutt da fare - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione – a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (art. 72 D.Lgs n. 117/2017)- Avviso 1-2018 PugliaCapitaleSociale 2.0

si invitano graphic designer, progettisti grafici, giovani creativi tra i 18 e i 30 anni, residenti nella Regione Puglia, a realizzare un poster pubblicitario contro le discriminazioni.

Il contest parte dal 15 Aprile e si concluderà il 30 giugno.

Gli elaborati raccolti saranno sottoposti al parere di una commissione composta da artisti e professionisti della comunicazione che sceglierà i migliori 10 manifesti da pubblicare nel web e sui canali social.

I 10 lavori scelti saranno sottoposti, poi, per n. 10 giorni al voto popolare sulla fan page Facebook (https://www.facebook.com/camalila) del C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) a partire dal 30 Settembre 2021.

I primi 3 elaborati che riceveranno più “like” si aggiudicheranno i seguenti premi messi a disposizione:

• Primo classificato: Buono acquisto di € 300

• Secondo classificato: Buono acquisto di € 150

• Terzo classificato: Buono acquisto di € 150.



Sei un Graphic Designer?

Un progettista grafico?

Un giovane creativo?

Se hai tra i 18 e i 30 anni, partecipa al CONTEST GRAFICO - MANIFESTO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI e metti in mostra il tuo talento creativo!



Qui tutte le informazioni per parteciparet:

https://www.camalila.it/contest-grafico-manifesto-contro-le-discriminazioni/