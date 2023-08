Contromano duo - spettacolo di teatro musicale buffo

Un URTIcante modo per ricordare Maria Callas, a 100 anni dalla nascita, con due spettacoli di teatro musicale buffo.

Parleremo di diversità di genere …in un mondo dove essere sé stessi non è ancora un diritto… con



Non è la Callas

per attore/cantante e pianoforte

Musica di R. Leoncavallo, V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet

adattamento musicale di Domenico Turi

testo di Leyla Martinucci.

Lo spettacolo sarà preceduto da un intervento di Rosy Paparella, responsabile del Centro Antidiscriminazioni “Mo.N.Di.”

E parleremo delle battaglie contro l’inquinamento, la deforestazione, il maltrattamento degli animali, con



Non è un paese per Veggy – Gluten free Suite

lirica da tinello per voce e pianoforte

musica di Domenico Turi

testo di Federico Capitoni

Domenico Turi, pianoforte

Gianluca Bocchino, attore/cantante tenore

Francesco Esposito scene e costumi





Claudio Scardigno e Flavio Fusco, reciteranno 2 poesie di Pablo Neruda “Non incolpare nessuno” e “Il tuo sorriso”