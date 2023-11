Dsa e disabilità, giornate di formazione per docenti e studenti

Si svolgerà nei giorni 9 – 10 novembre 2023, con inizio alle ore 9.30, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari, il secondo convegno di studi sul tema “DSA E DISABILITA?, L’INCLUSIONE NEL SISTEMA AFAM”, organizzato dal Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.



Il Convegno sara? articolato in due giornate di formazione per docenti e studenti interni ed esterni al Conservatorio, e vedra? la partecipazione - in qualita? di relatori - di Docenti di Conservatorio e Docenti universitari che si occupano nello specifico dei vari aspetti relativi all’inclusione di Studenti DSA e con disabilita? (aspetti neuroscientifici, didattici, didattica speciale per DSA, tiflodidattica, etc.). Il Convegno sara? arricchito nel corso delle due giornate da alcuni laboratori pratici a cura degli stessi relatori.



Il Convegno vedra? anche la partecipazione dei rappresentanti della Regione Puglia (che ha cortesemente concesso il patrocinio gratuito), di UICI Puglia e di I.Ri. Fo.R. Puglia, con cui e? in atto una convenzione mirata alla formazione di personale utile alla sensibilizzazione e inclusione nei Conservatori pugliesi di studenti non vedenti o ipovedenti.

Questi i relatori che interverranno al convegno: Elvira Brattico, Gabrielle Coppola, Salvatore Colazzo, Mariapia D’Attolico, Franco De Feo, Andrea Gargiulo, Mariantonietta Lamanna, Luisa Lopez, Chiara Macri?, Amalia Lavinia Rizzo, Antonia Chiara Scardicchio.



“Desidero porgere un sentito ringraziamento – ha detto il Direttore del Conservatorio di Musica di Bari, M° Corrado Roselli - a tutti i partecipanti e, in particolare, alla Prof.ssa Nicoletta Sciangalepore, ideatrice e coordinatrice dell’evento, per il costante impegno profuso nella capillare organizzazione del Convegno: grazie alla volonta? di tutti noi, si permette al nostro Conservatorio di portare avanti con sempre crescente determinazione questo percorso di recente ed innovativa acquisizione nell’ambito delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale”.