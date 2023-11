Meridia Formazione, convegno e tavole rotonde sul cambiamento

Lunedì 4 dicembre alle 9.30 nella sede di Porta Futuro a Bari, nell’ambito delle attività di avvicinamento ai festeggiamenti per i 25 anni della propria attività il consorzio Meridia Formazione organizza l’evento “Gestire il cambiamento. Apprendere come anticipare i futuri nella complessità contemporanea”, al quale interverrà il professor Roberto Poli dell'Università di Trento - Cattedra Unesco per i Sistemi Anticipati.

Sarà l’occasione per raccontare immergersi in una riflessione approfondita su come la previsione sociale possa essere il faro che guida, consentendo di navigare consapevolmente attraverso i cambiamenti e identificare opportunità strategiche.

Durante la giornata saranno proposte tavole rotonde e lavori di gruppo sul tema della giornata, con trenta operatori, che relazioneranno su vari argomenti, in base alla propria esperienza. Obiettivo primario sarà tracciare strategie in sistemi organizzativi per evitare di essere sopraffatti dalle complessità e capire come gestire i cambiamenti. Tra le attività sarà centrale il focus tematico dal titolo “Il ruolo della previsione sociale per gestire il cambiamento”, che avrà per protagonista Roberto Poli, che oltre ad essere un professore dell’università di Trento, è anche il presidente dell’Associazione Futuristi italiani.

“Oggi, in un sistema così articolato come la realtà in cui viviamo e operiamo, diventa essenziale lo studio dei possibili futuri che ci attendono, per cominciare a predisporre basi e strumenti che ci permetteranno di affrontare preparati il domani”.

Ad inizio della giornata, nella sessione plenaria, moderata dalla giornalista Rita Schena, sono previsti i saluti istituzionali dell’assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone e del vice sindaco del Comune di Bari Eugenio Di Sciascio.

La partecipazione all’evento è libera ma è richiesta la prenotazione attraverso il forum https://forms.gle/GigK6M17BZopHfkMA.

Porta Futuro – via Pietro Ravanas, 233 - Bari

Inizio attività: 9.30

Info: 0805282318