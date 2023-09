Al Teatro Petruzzelli il convegno “PNRR: il Factoring"

In programma mercoledì 13 settembre, dalle ore 9:30 alle 12:30 presso il Foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, il convegno “PNRR: il Factoring quale strumento a supporto delle imprese per favorire lo sviluppo del Paese” organizzato da Banca Progetto S.p.A. e Kredias S.p.A., con il patrocinio di Confidustria Bari-BAT, Confcommercio Bari-BAT e Assifact - Associazione Italiana per il Factoring, e la partecipazione di Appalti PNRR. Intervengono Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto S.p.A., Giuseppe Pignatelli, Head of Corporate di Banca Progetto S.p.A., Gianfranco Viesti, Economista e Professore di Economia applicata presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari. Moderano l’incontro Lino Patruno, giornalista, scrittore e direttore responsabile del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” e Annalisa Tatarella, giornalista e responsabile relazioni esterne presso Fondazione Giuseppe Tatarella.

In un momento storico in cui il PNRR sta plasmando il futuro dell'economia italiana, occorre comprendere che ruolo le imprese sono chiamate a ricoprire e quali sono gli strumenti finanziari che il sistema bancario gli mette a disposizione. Durante il convegno, dunque, il mondo bancario e quello politico si incontreranno per discutere di come gli strumenti finanziari possano agevolare la realizzazione dei progetti del PNRR facendo da volano per l’ultimazione dei progetti programmati. I finanziamenti a medio-lungo termine e il factoring, infatti, rappresentano il giusto combinato disposto dedicato alle imprese per ottenere la liquidità necessaria per avviare il cantiere e per finanziare lo stato di avanzamento lavori fino alla loro conclusione. Un tema quanto mai cruciale dato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta ridisegnando l’assetto economico e sociale del nostro Paese e, quindi, gli investimenti attuali rappresentano un’eredità per le generazioni future.

Banca Progetto S.p.A. è una banca digitale con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata. Si rivolge ai privati con prodotti di risparmio come i conti deposito, la Cessione del Quinto per dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, para pubblici e pensionati e alle PMI con finanziamenti a medio-lungo termine nonché factoring.

Kredias S.p.A. è un intermediario del credito con sedi a Bari, Brindisi e Verona ed una rete di consulenti distribuita su tutto il territorio Nazionale. I finanziamenti a medio e lungo termine ed il factoring rappresentano il core-business dell’azienda, unitamente ai prodotti di credito rivolti alle famiglie.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Mercoledì 13 settembre 2023 - Teatro Petruzzelli (Bari)

09:30 - Registrazione degli ospiti

10:00 - Introduzione e Saluti Istituzionali

Antonio Decaro (Sindaco di Bari)

Dialoga con Lino Patruno

10:15 - Dialogo su Giustizia e PNRR

Francesco Paolo Sisto(*) (Viceministro della Giustizia)

Intervistato da Lino Patruno (*) in videoconferenza

10:30 - Talk: PNRR e Impresa, opinioni a confronto

Gaetano Frulli (Presidente Nuova Fiera del Levante)

Vito Barozzi (CEO Cobar S.p.A.)

Sebastiano Gadaleta (CEO Progetto Imprese S.r.l.)

Domenico Martellotta (Cofounder Sidea Group S.r.l.)

Fabrizio Zaccaria (CEO Kredias S.p.A.)

Modera Annalisa Tatarella

11:00 - A che punto siamo con il PNRR?

Gianfranco Viesti (Professore Ordinario di Economia Applicata Università di Bari)

Intervistato da Lino Patruno

11:30 - Talk: PNRR e Banche, gli strumenti a disposizione delle Imprese

Giuseppe Pignatelli (Head of Corporate Banca Progetto S.p.A.)

Dario Costanzo (Direttore Commerciale Fidimed S.c.p.A.)

Diego Tavecchia (Responsabile Centro Studi Assifact)

Giorgio Graziani (Responsabile B.U. Factoring Banca Progetto S.p.A.)

Vito D’Ingeo (Presidente Confcommercio Bari-BAT)

Modera Annalisa Tatarella

12:15 - Conclusioni

Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia)

Paolo Fiorentino (AD Banca Progetto S.p.A.)

Modera Lino Patruno