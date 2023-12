Conversano s'illumina con Borgo di Natale: l'inaugurazione con un cascata di luci sul maestoso castello aragonese

Prezzo non disponibile

“Conversano s’illumina” per Borgo di Natale, il cartellone di eventi artistici, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative sportive e attività produttive promosso dal Comune di Conversano.

L’inaugurazione ufficiale del cartellone natalizio avverrà domenica prossima, 3 dicembre, alle ore 17.30 in Piazza Castello con l’accensione delle luminarie e l’apertura delle principali attrazioni. Un programma ricchissimo quello di Borgo di Natale che da domenica e per tutti i fine settimana delle festività renderà Conversano un luogo magico per la gioia dei bambini di ogni età.

L’appuntamento è all’ombra del maestoso castello aragonese che da domenica sarà ricoperto da una cascata di luci candide. Punto focale di Borgo di Natale saranno infatti le installazioni luminose che mirano per questa edizione a valorizzare i monumenti della rinomata “Città dei Conti”. Da piazza Castello alla Cattedrale, dalle suggestive vie del centro storico a villa Garibaldi decorata da installazioni che celebrano il Bicentenario dell’arch. Sante Simone. Luci artistiche anche in corso Morea grazie ad una speciale anteprima del Lumen Fest, pronta a fare da scenografia al mercatino natalizio dell’artigianato e dell’enogastronomia. Così, fra degustazioni ed esposizioni d’arte, si potrà visitare la grande installazione dell’igloo al Polo Nord e incontrare Babbo Natale a cui consegnare l’amata letterina, oppure passare dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nell’anfiteatro Belvedere.

Domenica 3 dicembre, per l’apertura di Borgo di Natale, anche musica e intrattenimento con le esibizioni di street band itineranti firmate “Bandalarga Winter Edition” e il concerto di Gospel Singer “A kind of Christmas”. Inoltre, a partire da domenica e in tutti i fine settimana natalizi ampio spazio alla cultura grazie agli orari prolungati del Polo Museale di Conversano; domenica 3 dicembre mostre accessibili fino alle ore 22.00.