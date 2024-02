Coppa d'Africa, le semifinali in diretta all'Officina degli Esordi

Un angolo del quartiere Libertà, l’Officina degli Esordi di Bari, si trasforma nel piccolo stadio di Abidjan per trasmettere il penultimo giro della Coppa d’Africa. Un’occasione per dimostrare che sono le persone a caratterizzare i luoghi che viviamo e che questi luoghi così possono divenire spazi aggregativi per tutti e tutte. È questo il significato di “abitare il mondo” che l’iniziativa vuole sottolineare, una modalità dello stare insieme che può contribuire a produrre nuove geografie di pensiero e condivisione per un orizzonte di senso comune.

“Africa in Libertà” nasce quindi con l’obiettivo di costruire un momento altro e diverso sul tema dell’Africa, utilizzando il calcio come potente vettore ed elemento aggregante.

Chi andrà in finale? Appuntamento il 7 febbraio a partire dalle ore 18:00 con Nigeria VS Sudafrica e alle ore 21:00 con Costa d’Avorio VS DR Congo.

All'Officina degli Esordi , ingresso libero in Via Crispi 5