“Cerchio di donne della comunità”, percorso gratuito di yoga e meditazione nel Centro servizi per le famiglie di Japigia

Mercoledì 24 gennaio, negli spazi del Centro servizi per le famiglie di Japigia Torre a Mare, il progetto “Cerchio di donne della comunità”, un percorso gratuito di yoga, meditazione e respirazione consapevole rivolto alle donne della città, nel corso del quale le partecipanti potranno riconnettersi alla propria essenza profonda condividendo l’esperienza con altre donne in uno spazio protetto e sicuro.

Il percorso si compone di due cicli (per donne under 45 e per over 45) composti da 8 incontri ciascuno, in programma tutti i mercoledì, dalle ore 18 alle 19: in pochi giorni le adesioni sono state già tantissime.

Per ulteriori info e per iscrizioni:

tel. 080 5546246

e-mail csfjapigia@fgp2.it

Il Centro servizi per le famiglie di Japigia - Torre a Mare è un servizio finanziato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari con fondi ex L. 285/97 gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II Onlus e dalle cooperative sociali Itaca e CAPS.