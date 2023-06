Ad Adelfia la XVI edizione di 'Correndo tra i vigneti'

L' A.S.D. ATLETICA ADELFIA organizza la 16^ Edizione della "CORRENDO TRA I VIGNETI”, gara podistica a carattere regionale, approvata dal Comitato Regionale Puglia FIDAL, riservata solo ed esclusivamente ai tesserati FIDAL, categorie Allievi/Juniores/Promesse, Seniores, Maschile e Femminile ed ai possessori di Runcard. Tappa del Trofeo Provinciale "Terra di Bari".

La gara si terrà DOMENICA 25 Giugno 2023, con Partenza alle ore 18:30 da CORSO UMBERTO I° (Montrone) in Adelfia (BA) e si svolgerà su un percorso urbano ed extra-urbano di circa km. 10.

Sarà previsto almeno un ristoro di acqua sul percorso (al 5° Km circa), ed un ristoro a fine gara. LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E' APERTA ANCHE AI LIBERI.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 di Giovedì 22 Giugno 2023 via web attraverso la Procedura di Iscrizioni On-Line attiva sul sito https://www.icron.it/newgo/#/evento/20232826 ; non saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno della gara.

ll raduno di concorrenti e giudici è fissato per le ore 17:00 in CORSO UMBERTO I° (Montrone) in Adelfia (BA).

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica ed avrà un tempo limite per la conclusione pari ad 1 ora e 30 minuti.

Saranno premiati:

I primi 3 atleti maschili e le prime 3 atlete femminili al traguardo.

I primi 3 atleti delIe categorie Maschili e delle categorie Femminili di seguito riportate: SM/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60/SM65/SM70/SM75/SM80.

SF/SF35/SF40/SF45/SF50/SF55/SF60/SF65/SF70/SF75/SF80.

Gli atleti A/J/P/ saranno considerati come unica categoria.



Ai fini delle premiazioni, i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le categorie.