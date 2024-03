Corso riconoscimento fauna selvatica

Tornano i corsi targati WWF e torna l’avvincente collaborazione tra il Wwf Alta Murgia- Terre Peucete, Il Dipartimento Di Medicina Veterinaria Dell'università Di Bari E Il Laboratorio Urbano "Rigenera" di Palo del Colle.

Con la primavera alle porte inizieranno ad arrivare richieste di soccorso di animali feriti e in difficoltà! Come comportarsi in queste circostanze?

Un ciclo di sei incontri ci avvicineranno al mondo e allo studio della fauna selvatica. Conosceremo quali animali si nascondono nel nostro territorio, gli ambienti in cui vivono e le tecniche per interpretare i segni che gli animali lasciano al loro passaggio. Spesso non serve scorgere un animale per scoprirne la sua presenza!



L'obiettivo del corso è la conoscenza della fauna e come svolgere l’attività di primo soccorso per salvare gli animali rinvenuti; esamineremo inoltre la normativa vigente in materia di fauna selvatica.



L'intento è anche quello di incoraggiare le collaborazioni tra associazioni e Istituzioni coinvolgendo i giovani avvicinandoli al bellissimo mondo del volontariato.







Di seguito gli appuntamenti

06.04.2024 LA FAUNA SELVATICA IN PUGLIA.

docente Francesco Paolo D'onghia componente WWF e rappresentante della stessa associazione nell'ATC di Bari

20.04.2024 GLI AMBIENTI

tecnico Francesco Paolo D'onghia

27.04.2024 LE SPECIE

tecnico Francesco Paolo D'onghia

04.05.2024 ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA' ,PRIMO INTERVENTO E NORMATIVA VIGENTE

docente Francesco Paolo D'onghia

11.05.2024 TRACCE E SEGNI DI PRESENZA

docente : Prof. Antonio Camarda ,professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria-Università agli studi di Bari

18.05.2024 I SELVATICI DELLE NOSTRE CITTA'

tecnico Francesco Paolo D'onghia

L'evento è a partecipazione gratuita, ma necessita di prenotazione.

Email per prenotarsi, scrivendo a :

wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com



In PROGRAMMA un'uscita pratica con osservazion