Sicurezza stradale, all’autodromo del Levante di Binetto un corso di guida sicura con istruttori federali

Sabato 15 aprile, a partire dalle ore 9, presso l’autodromo del Levante di Binetto, si terrà un “corso di guida sicura” al fianco di istruttori federali Aci di Vallelunga. L’evento, realizzato su iniziativa del Rotary Club Bari Mediterraneo e supportato dall’Ac Bari Bat, con un testimonial d’eccezione, il pilota della Porsche Carrera Cup Italia, Benny Strignano, vedrà coinvolti, in totale, 50 ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni.

Ai ragazzi, selezionati trai neo patentati, sarà offerta l’opportunità di prendere parte, in due diverse sessioni (una prevista in mattinata dalle 9 alle 12, l’altra nel pomeriggio, dalle 14 alle 18), a veri e propri corsi di guida al fianco di istruttori federali che insegneranno loro, tramite un percorso teorico e pratico, come guidare in sicurezza, Nel corso della giornata saranno costruiti percorsi costruiti ad hoc per l’occasione da percorrere in auto. Ad illustrare i dettagli, nel corso della presentazione dell’evento tenutasi nella sede dell’Ac Bari-Bat, sono stati il presidente Francesco Ranieri, il presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo, Paolo D’ambrosio e Benny Strignano.