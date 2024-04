Festival organistico internazionale di Santa Maria del Passo: le improvvisazioni scritte

Il Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo è pronto a regalare al suo pubblico un'altra preziosa occasione per riscoprire la grande musica del passato e questa volta lo straordinario interprete solista sarà Cosimo Prontera. Organista e clavicembalista di fama internazionale, fondatore e direttore dell'Orchestra barocca 'La Confraternita de' Musici' (con la quale ha registrato per la Rai, Radio Vaticana, Repubblica TV, la londinese BBC Radio, Radio Tallin, DRS 2 Svizzera, MTV Libano, The Syria Insider), membro della British Harpsichord Society, direttore artistico del Festival di musica antica Thesaurus Musicae di Potenza, direttore del Centro Studi Musicali - Leonardo Leo (compositore pugliese di cui ha inciso numerose opere per importanti pubblicazioni, essendo tra l'altro impegnato da lungo tempo nella ricerca musicologica sui musicisti pugliesi che furono cofondatori della Scuola Napoletana), nonché direttore artistico del Barocco Festival - Leonardo Leo. Ha prodotto numerosi lavori discografici per Tactus, Bongiovanni Musica, e diverse pubblicazioni per Il Melograno, Cafagna e Diana Edizioni. La sua maestria di organista e la sua immensa cultura musicale si esprimeranno nella serata di domenica 21 aprile, nella chiesa di S. Antonio, a Mola di Bari, alle ore 20:00, attraverso un programma molto ricercato, dal titolo : Le improvvisazioni scritte. Sarà un meraviglioso e raffinatissimo viaggio musicale di epoca barocca, che partirà dalle corti spagnole per arrivare in Italia e concludersi proprio a Napoli, capitale europea indiscussa della Musica a cavallo tra il XVII e XVIII secolo. Il concerto si articolerà in momenti di sostenuto ritmo di ballata e altri di denso e complesso virtuosismo, con una vivace combinazione di toccate, partite e diferencias, per concludersi, infine, con una sorpresa spiritosa, una chicca napoletana che vi farà scoprire voci nascoste dell'organo . L'ingresso è gratuito. Per info, contattare il numero 340 3761550 oppure consultare i continui aggiornamenti sul profilo facebook 'Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo', che svela e anticipa contenuti extra.