Costruiamo i burattini con zia Nora. Terza puntata di cuciamo i vestiti

Dopo aver costruito in cartapesta le teste dei burattini, ora...pronti con ago.....filo e.....stoffe per CREARE INSIEME I LORO VESTITI??!

SABATO 20 GENNAIO alle ore 18.00 a BimBumBam, Piazza Pio XII,13 - Terlizzi - TERZA PUNTATA in cui con Zia Nora

COSTRUIAMO INSIEME I BURATTINI con cui a fine stagione realizzeremo anche uno spettacolo

Al laboratorio possono partecipare anche coloro che non hanno partecipato alle puntate precedenti.





ai numeri 3403495018 - 3406190019