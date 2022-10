Il Collettivo Magnitudo è lieta di presentare: CREPUSCOLARIA - CELEBRANDO LA NOTTE DEGLI SPIRITI

Spettacolo itinerante di teatro e musica



Quando: 31 ottobre | porte ore 19.30 - inizio ore 20

Dove: Orto Urbano Campagneros, Via R. Bovio 16 - Bari:https://goo.gl/maps/2Sw15pyj6hNa7ttm8

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Whatsapp 3402286978 - email magnitudoarte@gmail.com

Adatto a tutte le età

_______________________



I celti lo chiamavano Samhain, in Centro America celebrano El Dia de los Muertos, negli USA è noto come Halloween.

Questa notte è magica da sempre: è il momento di arare e vendemmiare ma soprattutto di onorare e di riconciliarsi con gli spiriti del passato e del presente attraverso storie e leggende.

Il Collettivo Magnitudo continua il suo progetto artistico "Ciclica" dedicato ai cicli naturali con questa performance che intende condividere e recuperare tradizioni e riti antichissime che accomunano tutti i popoli e le culture.

Lo spettacolo è in forma itinerante all'interno dell'Orto Urbano Campagneros e prevede l'interazione e la partecipazione attiva del pubblico.



L'evento fa parte del Progetto Nestos, organizzato e gestito dalla Cooperativa Operamica e dalle Associazioni Arti Sinespazio 3.0 e Collettivo Magnitudo.



IL CAST

ideazione e organizzazione: Enrica del Rosso

interpreti: Isabella Ragno, Francesco Tammacco, Marco Sallustio

musica e canti: Pantaleo Annese, Davide Cappiello e Giulia Rucci

Si ringrazia l'associazione Effetto Terra per l'ospitalità e il Carro dei Comici per la cortese collaborazione.

_______________________



Progetto sostenuto dal Comune Bari tramite l'Avviso pubbico "Urbis" PON METRO 2014-2020