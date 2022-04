Claudia Gerini al Bif&st con il suo primo film da regista: "Ho amato molto il mio personaggio 'intrappolato'"

L'esordio alla regia con 'Tapirulan', presentato in anteprima nella serata di ieri al Teatro Petruzzelli nell'ambito del Bif&st. Poi la passione per Bari e la sua gastronomia, 'soddisfatta' grazie all'arrivo della focaccia durante le interviste al Teatro Margherita. È stato il teatro barese a ospitare l'incontro in cui la popolare attrice Claudia Gerini ha tenuto un incontro proprio dedicato alla pellicola in cui interpreta una psicologa pronta a scavare nel suo passato dopo una seduta di counselling online.