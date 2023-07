Miti degli alberi e leggende della Torre di Castiglione

Uno spettacolo teatrale con maschere d'autore per scoprire le leggende legate agli alberi e una visita guidata per scoprire la storia del villaggio medievale di Castiglione.



Ci troviamo a pochi km da Conversano. Dell'antico villaggio restano le monumentali mura medievali che sorgono sulle antiche mura megalitiche, e la mole dell'alta torre di avvistamento rinascimentale. Oggi al posto delle case troviamo un bosco. E così Pasquale D'Attoma porta in scena uno spettacolo teatrale sulle leggende legate agli alberi. A completare l'esperienza la guida turistica Arturo Del Muscio racconterà la storia della città, dei ritrovamenti archeologici.



Una domenica sera al fresco nel bosco che è sorto sulle rovine della città di Castiglione, un'occasione unica per vivere la storia e l'arte in terra di Bari grazie a PugliArte.



Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Torre di Castiglione

https://goo.gl/maps/dG2CBvTDmvFz8szRA



Equipaggiamento consigliato:



- Borraccia con acqua fresca

- Scarpe da ginnastica o trekking per la presenza di rami e fogliame sul percorso che si sviluppa in piano e fondo regolare.

- Torcia

- Spray antizanzare

- Stuoia per poter godere lo spettacolo



Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome entro le 14:00 del 30 Luglio