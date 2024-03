Palazzo Starita riaperto per le Giornate FAI di Primavera: tra le stanze restaurate le tele di Corrado Veneziano

In visita nell'antica struttura affacciata su piazza del Ferrarese. Come per la Casa di Piccinni, si potrà visitare domenica dalle ore 10 alle 13.30 e poi ancora dalle ore 15.30 alle 20.30 (ultimo ingresso alle 20).