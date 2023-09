Da Liszt a Piazzolla

Da Liszt a Paizzolla,

da Brahms al turco Fazil Say e all’austriaco Gerald Schwertberger

Tra pianoforte e chitarra, violoncello e violino

Uno strabiliante concerto in una location affascinante



Ilaria LIONETTI alla chitarra

Nicoletta LEONE al violino

Angela CLEMENTE al violoncello

Carmen LAMACCHIA, Giulio COLAPIETRO, Donato CASSANO e Fiorella SASSANELLI al pianoforte



La musica sarà inframmezzata dagli interventi di giovanissimi allievi attori e attrici dell’accademia di Tetro UNIKA di Bari

Jacopo Jay COGLIANDRO, che reciterà di Pablo Neruda "Non incolpare nessuno "

Francesca MUNDO, che reciterà di Pablo Neruda “se mi dimentichi”

Scarica dal lunk il programma https://scanqr.to/c92122c3





Prossimo appuntamento col Festival URTIcanti

Domenica 10 settembre



Francesco Scagliola