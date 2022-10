'La Dama di Picche' in scena al Teatro Petruzzelli

Giovedì 6 ottobre alle 19.00, foyer del Petruzzelli, Conversazione sull’Opera La Dama di Picche con Guido Zaccagnini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La Dama di Picche di Pëtr Il'i? ?ajkovskij dell’Hessisches Staatstheater di Wiesbaden è in programma al Teatro Petruzzelli, nell’ambito della Stagione d’Opera 2022 della Fondazione lirica pugliese sabato 15 e domenica 16 ottobre alle 18.00, martedì 18 e mercoledì 19 ottobre alle 20.30 e giovedì 20 ottobre alle 18.00.

L’elegante allestimento a cura del prestigioso centro d’arte musicale dell’Assia, (Germania centro occidentale) è una produzione firmata da Uwe Eric Laufenberg, regista acclamato nei maggiori Teatri del mondo, fra cui il celeberrimo Festival di Bayreuth.

Dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli Michael Güttler, Maestro del Coro della Fondazione Fabrizio Cassi.

Le scene sono di Rolf Glittenberg, i costumi di Marianne Glittenberg, il disegno luci di Andreas Frank, i video di Gèrard Naziri, le coreografie di Myriam Lifka.

Con il prestigioso Teatro d’Opera di Wiesbaden la Fondazione Teatro Petruzzelli ha dato il via ad un proficuo percorso di collaborazione culturale che prenderà il via nel mese di maggio con la rappresentazione in Germania della nuova produzione di Aida per la regia di Mariano Bauduin che ha riscosso un successo strepitoso (tutte le date sold out) al suo debutto in Puglia.

Lo spettacolo dipinge il quadro di una società decadente, dominata da denaro e potere, in cui l’amore non trova spazio. Il plot incorpora elementi della novella di Aleksandr Puškin su cui si basa il libretto. La storia, attraverso sfumature psicologiche di grande profondità, descrive come Hermann diventi lentamente e inesorabilmente dipendente dal gioco, fino a dimenticare il motivo stesso per cui ha cominciato a giocare: il suo amore per Lisa.

A dar vita a La Dama di Picche saranno: Aaron Cawley (Herman), Thomas de Vries (Il Conte Tomskij), Benjamin Russel (Il Principe Eleckij), Erik Biegel (Cekalinskij), Marek Reichert (Surin), Julian Habermann (Caplickij), Romina Boscolo (La Contessa), Elena Bezgodkova (Liza/Chloë), Silvia Hauer (Polina/Daphnis), Michelle Ryan (Masha).

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 e su www.vivaticket.it

Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it