Festival di Stand Up Comedy a Mola di Bari, primo appuntamento con “Verità comode” di Daniele Fabbri.

Partirà sabato 3 febbraio, per poi concludersi il 24 dello stesso mese, la seconda edizione del Festival di Stand Up Comedy, rassegna inserita all’interno del nuovo calendario eventi 2023-24 curato dall’Associazione Culturale Like a Jazz per la direzione artistica di Lisa Angelillo, che vedrà protagonisti alcuni dei più importanti stand up comedian della scena italiana (Daniele Fabbri, Laura Formenti, Paolo Faroni e Chiara Becchimanzi). Quattro appuntamenti imperdibili, dunque, si alterneranno sul palco del Teatro Van Westerhout di Mola di Bari durante tutto il mese con apertura affidata, sabato 3 febbraio, ore 21, alle tragicomiche contraddizioni di “Verità comode” dell’attore, sceneggiatore, fumettista e podcaster Daniele Fabbri. Il cartellone eventi targato Like a Jazz è patrocinato e sostenuto dal Comune di Mola di Bari con il supporto di Autoclub Group.

Primo appuntamento, dunque, sabato 3 febbraio al Teatro Van Westerhout con “Verità comode” di Daniele Fabbri. La base dello spettacolo è che ogni aspetto della vita ha un lato positivo e un lato negativo. Eppure, la nostra smania di schierarci sempre dalla parte “giusta” ci fa vivere in una realtà polarizzata, che non corrisponde a verità. Va bene “ridere ma anche pensare”, solo che pensare troppo rende infelici. Il cioccolato fa ingrassare, però fa anche bene ai denti. Ascoltare musica ad alto volume può rendere una persona più felice e rilassata. I gatti fanno allergia, ma allontanano la depressione e aiutano a conciliare il sonno. Tutte cose che Daniele non sapeva, prima di compiere 40 anni.

Daniele Fabbri, classe ‘82, attore, stand up comedian, sceneggiatore, fumettista, e podcaster. Diplomato come attore e regista presso l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, è uno dei veterani della scena Stand Up Comedy italiana. Le sue caratteristiche principali sono una grande abilità mimica e performativa sulla scena, insieme a un umorismo poliedrico che spazia tra tutti i generi di comicità, senza distinzioni tra black humor, comicità pop e satira demenziale. Uno dei suoi ultimi monologhi, “Fakeminismo”, ha riscontrato un enorme successo in tutta Italia nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, e lo ha portato a realizzare un TEDx sui temi del femminismo. Oltre alle numerose apparizioni in televisione e su web, ha scritto 25 spettacoli teatrali, è autore per programmi tv, radio e podcast, e sceneggiatore di fumetti pubblicando tra gli altri per Feltrinelli.

Il festival proseguirà domenica 11 febbraio, ore 20, con “Drama Queen”, dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo da Laura Formenti, autrice, attrice e performer. Sabato 17 febbraio alle 21, invece, spazio al punto di vista satirico sull’attualità dell’attore Paolo Faroni con il suo “Perle ai porci” (produzione Blusclint). Conclusione affidata, sabato 24 febbraio (ore 21), al flusso di coscienza di “Terapia d’urto - Dio Patria e Famiglia” dell’attrice, regista e autrice Chiara Becchimanzi.

PROGRAMMA FESTIVAL DI STAND UP COMEDY

Sabato 3 febbraio ore 21:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

II FESTIVAL DI STAND UP COMEDY - Daniele Fabbri in “Verità Comode”

Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/ events/Teatro/14740/verita- comode-daniele-fabbri

Domenica 11 febbraio ore 20:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

II FESTIVAL DI STAND UP COMEDY - Laura Formenti in “Drama Queen”

Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/ events/Teatro/14741/drama- queen-laura-formenti

Sabato 17 febbraio ore 21:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

II FESTIVAL DI STAND UP COMEDY - Paolo Faroni in “Perle ai Porci”

Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/ events/Teatro/14742/perle-ai- porci-paolo-faroni

Sabato 24 febbraio ore 21:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

II FESTIVAL di STAND UP COMEDY - Chiara Becchimanzi in "Terapia d’Urto - Dio Patria e Famiglia”

Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/ events/Teatro/14746/terapia- durto-di-chiara becchimanzi

Abbonamento intera rassegna:

https://www.diyticket.it/ events/teatro/A1238/ abbonamento-ii-stand-up- comedy-teatro-van-westerhout

Like a Jazz 333.9571734 - Call Center prenotazioni 06.0406

Biglietteria online https://www.diyticket.it/ organizers/841/ass-cult-like- a-jazz

Il botteghino del teatro sarà aperto la sera dello spettacolo un’ora prima dell’inizio e il costo del biglietto presso il teatro sarà di 15 euro (10 euro ridotto under 25 e over 65).