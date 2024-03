Dantedì, doppio appuntamento per rendere omaggio al Sommo Poeta con le Grotte di Castellana

Doppio appuntamento per rendere omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri in occasione del Dantedì con le Grotte di Castellana e Hell in the cave.

- ore 20:00 presso il Museo Speleologico Franco Anelli con i dannati di Hell in The Cave per rendere omaggio al Sommo Poeta

Per tutti i presenti sarà possibile scattare una foto con gli attori dello spettacolo sotterraneo ispirato all’Inferno di Dante e recitare le terzine della Commedia nella postazione allestita per l’occasione. Tisane, the e biscottini offerti a tutti.

ACCESSO LIBERO E GRATUITO

- ore 21:00 nel palcoscenico naturale della caverna della Grave, a 65 metri di profondità Hell in the cave

Spettacolo immersivo ispirato all’Inferno dantesco, tra danze aeree, narrazioni, musiche evocative e giochi di luce. Un’esperienza unica al mondo, che coinvolge tutti i sensi e rende gli spettatori protagonisti della scena.

Biglietti sul circuito TicketOne: https://www.ticketone.it/.../hell-in-the-cave-grotte-di.../