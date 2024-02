De portugal para Brazil, musiche di Villa-Lobos, Gismonti, Soza e Rodriguez

Venerdì 22 marzo 2024 alle ore 21.00 Palazzo Pesce presenta “De Portugal para Brazil” con Lisa Manosperti alla voce, Domenico Lopez alla chitarra e Leo Di Gioia alla fisarmonica.



Una traversata nell’oceano musicale che esplora i più importanti compositori dal Portogallo al Brasile attraverso dei grandi artisti come Maria Joao, Teresa Salgueiro, Monica Salmaso, Milton Nascimento, Edu Lobo, Egberto Gismonti e Villa Lobos.



Lisa Manosperti, laurea in Canto e Musica jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera internazionale al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane.



Domenico Lopez, musicista e disegnatore cresciuto fra note e pennelli, una passione per la musica in tutte le sue declinazioni e un’attività concertistica internazionale fatta di collaborazioni prestigiose.



Leo Di Gioia, musicista eclettico, un artista maturo e consapevole, improvvisatore “sanguigno”, inserito nell’“Enciclopedia Mondiale dei Fisarmonicisti” e premiato come “Nuovo Talento della Fisarmonica Jazz” a Nizza nel 2019, ventunesimo tra i migliori 100 fisarmonicisti contemporanei al mondo secondo l’American Accordionists Associations.