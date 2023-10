Death bridge - Rosy falena & dj'17

In queste notti il lato oscuro del mondo si sveglia e i morti vengono a farci visita!!!

Come accoglierli al meglio?

Facendo una bella festa con canzoni di cantanti dall’aldilà



La sera del 3 novembre balleremo e canteremo tutto quel sound che gli artisti del passato ci hanno lasciato in eredità!

Saremo tanti, saremo di più dei presenti perché loro saranno con noi

Come li evocheremo?

Ci penseranno due masciari doc!

Con la loro console e con i fuochi fatui del regno degli inferi daranno letteralmente vita al…



*** DEATH BRIDGE***

Saremo tutti qui per:

Rosy Falena Dj - Dj’17

Durante la serata i due dj dell’oscuro faranno suonare le migliori death hit ma con una sorpresa nelle loro selezioni ci saranno dei pezzi speciali che vi faranno vincere, indovinate cosa???

Una buona bionda media chiaramente

4 birre in palio per brindare con gli spiriti del passato!

E per chi non vince no problema! Ci sono la musica e la birra a consolare



3 novembre a partire dalle 21 in birreria!!!