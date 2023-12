La Deejay Ten torna a Bari: aperte le iscrizioni 2024 per una delle corse più amate in città

Prezzo non disponibile

L'ormai tradizionale gara sponsorizzata da Radio Deejay torna a Bari iul 21 aprile 2024

ISCRIZIONI

BARI 21 APRILE 2024

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di partecipazione è di:

€ 15,00 per tutti i partecipanti alla 10 km

€ 15,00 per tutti i partecipanti alla 5 km (con età superiore ai 13 anni)

€ 10,00 per i bambini fino ai 12 anni partecipanti alla 5km ufficiale

ISCRIVITI QUI

LE ISCRIZIONI – CHE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24:00 DI MERCOLEDI’ 17 APRILE – SARANNO A NUMERO CHIUSO. IN CASO DI ESAURIMENTO PETTORALI, VERRA’ COMUNICATA SUL SITO LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLE ISCRIZIONI.

Il termine di iscrizione presso i punti di iscrizione ufficiali è fissato

alle ore 12:00 di mercoledì 17 Aprile.



L’iscrizione comprende:

• Sacca con t-shirt ufficiale

• Pettorale

• Rilevamento cronometrico con chip (usa e getta)

• Assicurazione RC

• Medaglia di partecipazione

• Sacca ristoro (dopo il traguardo)

Possono partecipare alla 10 km tutti coloro che alla data dell’evento avranno compiuto sedici anni.

Alla 5 km invece possono partecipare persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto. Il partecipante solleva l’ente organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

E’ possibile effettuare l’iscrizione VIA INTERNET sul sito www.deejay.it effettuando direttamente il pagamento della quota di iscrizione. Al momento del ritiro del pettorale verrà richiesta copia della mail di conferma di avvenuta iscrizione o ricevuta punto di iscrizione ufficiale.

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO:

• Con carta di credito, Satispay o bonifico bancario

• In contanti presso i punti di iscrizione ufficiali (che saranno comunicati prossimamente) o presso il villaggio Deejay Ten se rimarranno iscrizioni disponibili

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione e del codice fiscale oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti.

La mancata partecipazione e/o il mancato ritiro della maglia, pettorale e sacca NON sarà rimborsabile e non saranno spediti a domicilio.

Per eventuali dubbi o informazioni consulta il regolamento completo della manifestazione.