Spettacolo di astronomia a Bari 'Destinazione Luna'

Sabato 13 Aprile dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di astronomia “DESTINAZIONE LUNA”: si vola tra i crateri lunari per scoprire tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua conquista. E altre incredibili esplorazioni tra le lune orbitanti attorno a Giove e Saturno.

Al termine dello spettacolo nel planetario qualora il meteo lo permettera’ ci sposteremo sul prato esterno per osservare la luna e giove al telescopio



Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.



Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956