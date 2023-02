Prosegue la stagione di prosa 2023 organizzata dal Comune di Polignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 10 febbraio Vito Facciolla porta in scena al Teatro Vignola “Detto fatto - Percorso a ritroso nel futuro pascaliano” (sipario ore 21.00).

“Quando si studiano a fondo la vita, le opere e il pensiero di un personaggio, in un certo qual modo, si finisce per identificarsi in esso. Man mano, negli anni, scopri che certi pensieri, determinati modi di fare e di vedere l’arte, inevitabilmente ti hanno influenzato e ormai fanno parte di te. A me è successo con Pino Pascali. La prima volta che l’ho “conosciuto” avevo quattro o cinque anni, in visita con i miei al cimitero, dove immancabilmente s’incontravano i suoi genitori che usavano trascorrere lì gran parte delle loro giornate. Pian piano la curiosità verso questo personaggio è cresciuta sempre di più. Ricordo che nei primi anni ’90, appena arrivato a Roma, mi ritrovavo con la moto, involontariamente, a seguire le sue orme: in quegli anni Pino era diventato il mio amico immaginario. Una mattina mentre “dialogavo” con lui mi ritrovai nella metropolitana tappezzata da grandi manifesti di una mostra rappresentata da una sua opera. Rimasi sbalordito dalla sincronicità del pensiero. Il Pascali artista lo conoscevo bene ma per conoscere meglio la persona avevo bisogno di sentire i suoi “amici” e colleghi. E proprio grazie al teatro trovai finalmente un’adiacenza con lui e quell’urgenza che mi portavo dentro divenne necessità di dedicargli uno spettacolo.” Vito Facciolla

Info: www.teatropubblicopugliese.it