Presentazione alla libreria Prinz Zaum “Diari dell'alba. Bologna, l'Italia e gli Arcelli tra il 1919 e il 1945”

“Mancavano pochi giorni al Natale, stavamo tappati in casa, era ormai sera e faceva un freddo cane. Qualcuno saliva la nostra scala, non poteva che essere un tedesco e infatti un soldato bussò alla porta e ci chiamò per nome. Il babbo ci fece addossare al muro poi andò ad aprire.



Era un giovane sporco, visibilmente stanco, perché si appoggiava al suo fucile, chiese il nome a mio padre, guardò verso di noi, poi si tolse lo zaino dalle spalle, vi frugò dentro e ne trasse una scatola di quelle che usano i militari per le cartucce, la mise tra le mani di mio padre e, battendo i tacchi in segno di saluto, se ne andò.



La scatola fu aperta e, con grande meraviglia, vi trovammo tante piccole razioni di forma raccolte da Gontrano tra i suoi commilitoni. Dal fronte, davanti al pericolo, ci aveva ricordati come solo può fare un figlio.

Aveva pensato al nostro Natale, facendoci sperare in un avvenire di vera fratellanza.”



“Babbo, è la cosa più bella che abbiamo scritto...”, mi dice Leonid quasi trasognato.

“Forse sì, hai ragione, alla fine siam pur sempre tutti umani...”



Orione dettava e Leonida pigiava i tasti sulla tastiera del mac, chiedeva quello che non capiva e il babbo rispondeva o cercava in Rete, poi redigeva le note in corsivo che punteggiano la storia della Nonna.



Nasce così I diari dell’Alba di Orione e Leonida Lambri, ultimo lavoro della collana Etty di Ventura Edizioni dedicata alla memorialistica storica.



Alba Arcelli il 27 luglio del 2023 avrebbe compiuto cent'anni tondi e nei Diari racconta la sua vita tra le due guerre mondiali: contessa e figlia di un nobile decaduto, socialista renitente la tessera del fascio e protagonista di una saga familiare che assomiglia più a un naufragio.



È un'inviata speciale dal passato che ci mostra Bologna e l'Italia, la paura e la miseria, le purghe, le botte e gli stratagemmi antifascisti per farla franca, le bombe, i rastrellamenti e la vita da sfollati, la solidarietà, il coraggio e la bellezza cupa e misteriosa degli anni in cui si viveva con la porta aperta, l'attentato a Palazzo D'Accursio, l'8 settembre e la Liberazione.



Cent'anni dopo siamo sempre lì: terrorizzabili e sempre pronti a baciare gli stivaloni di turno, in cambio della carezza di una presunta sicurezza.

Il perimetro della nostra libertà dipende sempre da noi.



La copertina è stata realizzata da Vanessa Zanzelli, la quarta da Luna Berenice Lambri.



