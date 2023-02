A Bari l'evento “La digitalizzazione delle imprese tra 4.0 e sviluppo sostenibile”

Indirizzo non disponibile

Il Digital Innovation Hub CETMA-DIHSME collabora con il CIM4.0 Competence Centre per la tappa pugliese del roadshow “La digitalizzazione delle imprese tra 4.0 e sviluppo sostenibile” in programma martedì 28 febbraio alle ore 10.00 nella Sala Convegni Confindustria Bari-BAT.

L’accesso all’evento è gratuito e su prenotazione al link: https://bit.ly/40CnL4V

Come aumentare la propria competitività grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, perseguendo al contempo obiettivi di sviluppo sostenibile? Quali competenze servono e come formarsi per una migliore qualificazione 4.0? Quali vantaggi si ottengono?

A queste domande darà una risposta concreta il CIM4.0, uno degli otto centri di competenza voluti dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy, focalizzato sul trasferimento tecnologico di filiere industriali importanti per il Sistema Paese quali per esempio l’automotive, l’aerospace, la mobilità sostenibile, l’altagamma, la robotica.

Prenderanno parte all’evento Marco Calabrò - Capo Segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Enrico Pisino - CEO del CIM 4.0, Alessandro Delli Noci - Assessore regionale Sviluppo economico, Sergio Fontana - Presidente Confindustria Puglia, Marco Alvisi - Direttore Generale CETMA, Angelo Giuliana - Direttore Generale Meditech.

L’incontro ha come obiettivo quello di dare ad imprenditori, manager e specialisti dell’industria pugliese, indicazioni concrete rispetto a come sviluppare o implementare processi innovativi in linea con il piano di transizione digitale e green, presentando casi di successo e buone pratiche già implementate all’interno di aziende leader supportate dal Competence Center.

Il Roadshow“La digitalizzazione delle imprese tra 4.0 e sviluppo sostenibile” è un’iniziativa nazionale promossa dal Competence Industry Manufacturing 4.0, uno degli otto centri di competenza nazionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Mise, finalizzata ad ascoltare i bisogni e le necessità delle imprese italiane, per accompagnarle nell’ultimo miglio della transizione digitale ed ecologica attraverso processi di trasformazione tecnologica e offerte formative 4.0, necessari a massimizzare la competitività produttiva, favorendo al tempo stesso un alto livello di coesione territoriale, prioritario per il Sistema Paese.

La tappa pugliese è organizzata da CIM4.0 Competence Centre in collaborazione con MEDITECH Competence Center, CETMA DIHSME, Confindustria Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia.