Diritto al cibo. letture animate e laboratorio

Mercoledì 15 novembre alle ore 16.30, in occasione della celebrazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia (Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989) celebriamo il “Diritto al cibo” con letture animate e laboratorio dedicati ai bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni.



A partire dall’etimo, possiamo dire che la finalità del cibarsi e dell’alimentarsi è quella di procurarsi l’energia vitale, necessaria per la propria crescita e realizzazione. Pertanto mangiare e bere non possono ridursi a comportamenti meccanici o sciatti di semplice rifornimento, ma rivestono un significato culturale e politico rispetto a noi stessi e al mondo che abitiamo.



Quale è il rapporto dei ragazzi con il cibo vero?



Di che cosa hanno realmente fame i nostri ragazzi?



In biblioteca Iurlo proviamo insieme a comprendere quale è il rapporto tra cibo e le emozioni.



Prenotazione obbligatoria



bibliotecaiurlo@gmail.com

3534491921



#essereterra

#bibliotecaiurlo



#colibriyoung