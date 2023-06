Tre serate musicali a Polignano con gli eventi del Red Bull Cliff Diving

Tre serate musicali a Polignano, in piazza Moro il 30 giugno, 1 e 2 luglio, per continuare in musica le emozioni del RED BULL CLIFF DIVING, il celebre campionato internazionale di tuffi da grandi altezze.

Protagonisti della rassegna "Dive into the party" i COLLE DER FOMENTO da Roma e BASSI MAESTRO da Milano, due nomi davvero fondamentali nella storia del rap e dell'hip hop italiano, affiancati da tre dj fra i più importanti e seguiti per il clubbing nel sud Italia: DAMIANITO, TUPPI, MISTA P.

Ecco il programma dei tre appuntamenti, tutti a ingresso libero in Piazza Moro a Polignano, dalle ore 20:00 a mezzanotte:

???????? 30 ??????: TUPPI / MISTA P (dj set)

?????? 1 ??????: COLLE DEL FOMENTO (live)

???????? 2 ??????: BASSI MAESTRO / DAMIANITO (dj set)

DIVE INTO THE PARTY renderà ancora più bella la città di Polignano nei giorni del Red Bull Cliff Diving. Acrobazie, volteggi e tecnica senza pari dall'elite dei tuffatori mondiali, così come dai virtuosi delle rime e dei beat in piazza, per vivere in pieno l'atmosfera delle serate estive pugliesi!

L'evento è prodotto da Bass Culture per Red Bull Cliff Diving, in collaborazione con Locus festival e Serious Kitchen