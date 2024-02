Domeniche in musica

ACCADEMIA DEI CAMERISTI XXV Stagione di musica da camera 2024

DMENICHE IN MUSICA



PROGRAMMA DELLA SERATA



G.ROSSINI Introduzione, tema e variazioni per clarinetto e pianoforte

F.BUSONI Serenata per violoncello e pianoforte BV196

B.MARTIN? Variazioni su un tema di Rossini per violoncello e pianoforte

C.FRÜHLING Trio in la min. op.40



Marta Nizzardo clarinetto

Marco Mauro Moruzzi violoncello

Martina Consonni pianoforte



La XXV Stagione di concerti dell’Accademia dei Cameristi presenta il terzo appuntamento musicale pomeridiano: domenica 18 febbraio (ore 17.00) presso l’Auditorium Vallisa un interessante programma inanella un doppio omaggio a Gioacchino Rossini in cui sono protagonisti il clarinetto e il violoncello accompagnati dal pianoforte.



Un trio formato dalla clarinettista Marta Nizzardo, dal violoncellista Marco Mauro Moruzzi e dalla pianista Martina Consonni (giovani interpreti salutati da eccellenti favori di critica e

con carriere in ascesa nel panorama concertistico) eseguirà pagine di



Gioacchino Rossini, Introduzione, tema e variazioni per clarinetto e pianoforte, e in un ideale proseguimento con il brano del compositore boemo Bohuslav Martinu, le brillanti Variazioni su un tema di Rossini per violoncello e pianoforte.



Il programma celebra anche il maestro italiano Ferruccio Busoni nel centenario dalla morte (1924-2024) con la Serenata per violoncello e pianoforte e dedica la parte conclusiva del concerto al raro Trio in la min. op.40, opera imponente i cui influssi brahmsiani e schumanniani sono evidenti e che porta la a firma di Karl Fruhling (1868-1937).Compositore, pianista e camerista nato in territorio polacco, odierna Ucraina, ma attivo professionalmente a Vienna fu autore di tanta produzione strumentale quasi completamente dimenticata.







