Domeniche in musica

Accademia dei cameristi - XXV Stagione di musica da camera 2023-2024

In apertura di programma l’omaggio al maestro italiano Ferruccio Busoni nel centenario dalla morte (1924- 2024) con la giovanile Sonata BV 138, brano di raffinata concezione in cui il rigore della scrittura trova accenti lirici all’insegna di un’insolita cantabilità.



La Sonata MS 70 di Paganini si articola come una «Fantasia», presentando una successione di movimenti culminanti nelle conclusive, acrobatiche variazioni.

Un breve «Larghetto» introduttivo è seguito da un Recitativo-Aria, secondo uno schema assai caro a Paganini ed evidentemente ricalcato dal melodramma. Alla melodia del Cantabile tiene dietro, in funzione di ideale «cabaletta», il temino alla Rossini da cui scaturisce il gioco pirotecnico delle variazioni sempre più

vistosamente difficili.



Gli Otto Pezzi (Acht Stücke) op. 83 di Max Bruch appartengono all'ultima fase

creativa del compositore e rappresentano un ritorno di Bruch alla musica da camera, sono un’ulteriore testimonianza della fede professata da Bruch nella tradizione del tardo romanticismo tedesco, nei modelli di Brahms e di Mendelssohn.



Eseguibili in combinazioni diverse, e senza un preciso ordine, offrono un ventaglio di caratteri espressivi e di umori intimamente romantici, con una vena intimista e

nostalgica data anche dalla prevalente tonalità minore.



A dar vita a queste splendide opere del repertorio cameristico tre giovani strumentisti, vincitori di importanti concorsi internazionali e già lanciati verso una brillante carriera, la clarinettista Marta Nizzardo, il violista Claudio Laureti e il pianista Giorgio Lazzari

BUSONI Sonata in re magg. per clarinetto e pianoforte BV 138



PAGANINI Sonata in do minore MS 70 per la gran viola e pianoforte



BRUCH 8 Pezzi op 83



Marta Nizzardo clarinetto

Claudio Laureti viola

Giorgio Lazzari pianoforte



Un insolito trio



