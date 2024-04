ResExtensa-Porta d'Oriente di Elisa Barucchieri, al Teatro Abeliano di Bari va in scena "Dots"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/04/2024 al 19/04/2024 Orario non disponibile

Il Centro di Produzione Nazionale della Danza ResExtensa - Porta d’Oriente, diretto da Elisa Barucchieri, presenta un nuovo appuntamento con la danza al Teatro Abeliano di Bari. Dopo la intensa tre giorni del 10, 11 e 13 aprile, che ha visto ben cinque compagnie calcare il palcoscenico del teatro barese, stavolta tocca alla Compagnia Excursus/Pindoc con lo spettacolo “Dots”. L’appuntamento è il 19 aprile.

Realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Sicilia, lo spettacolo, con la regia di Ricky Bonavita, intreccia danza, video scena e musica dal vivo: “Dots”, infatti, vede al suo interno la collaborazione di tre musicisti (Duo Leman Cellos, Giacomo Grandi e Francesco Bartoletti al violoncello, Sylvain Fournier alle percussioni) che eseguiranno le loro creazioni musicali originali e rivisitazioni di brani di repertorio contemporaneo. E poi c’è anche la creazione video scenografica (sfondi surreali, di contenuto simbolico e fortemente visionario), che faranno da sfondo all’azione drammaturgica e danzata.

Punti di vista, punti di riferimento, punti di partenza e di arrivo, punti d’incontro e di separazione, momenti di vissuto, quadri di una messa in scena, attimi che si susseguono in una drammaturgia dove diversi personaggi danno luogo ad azioni sceniche in continuo divenire.

Questi i presupposti dello spettacolo, che mette al centro le tematiche emozionali e la caratterizzazione dei diversi personaggi, nonché le relazioni che fra di essi intercorrono in scena, ma con nuovi punti di vista, nuove pratiche creative e compositive. I corpi si cercheranno, si incontreranno, si renderanno partecipi e protagonisti di azioni teatrali o danzate, dando luogo a suggestioni e ambient surreali, avvolti da un’aura onirica e di mistero.

Ricky Bonavita è coreografo, danzatore e docente di tecnica di danza moderna e contemporanea presso l'Accademia Nazionale di Danza in Roma, insegnante ospite in università europee di prestigio e coreografo ospite in importanti centri di fama mondiale.

Dal 2018 condivide con Giovanna Velardi la direzione artistica di PinDoc, associazione che produce il lavoro di dodici fra compagnie e coreografi italiani, sostenuta dal MIBACT e dalla Regione Siciliana. Tra queste c’è la compagnia Excursus, fondata dallo stesso Bonavita nel 1994, le cui produzioni destinate a teatri e spazi scenici tradizionali sono affiancate da progetti di danza.