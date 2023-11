Due concerti lirici per il Pianofestival San Nicola 2023 dell'eurorchestra da camera di Bri nella Chiesa Spirito Santo

Due Concerti sabato 11 Novembre per il “Pianofestival San Nicola 2023” della XXIII Stagione “EurOrchestra in Musica”



Prosegue il “Pianofestival San Nicola 2023 ” dell’EurOrchestra da Camera di Bari nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito, dopo il felice avvio di stagione con i concerti del 4 e 5 novembre, coronati dal successo e dagli applausi tributati dal folto ed entusiasta pubblico convenuto, affidati al giovane e valente pianista giovinazzese Giuseppe Demartino, con musiche di Bach, Liszt e Debussy, e al noto pianista coratino, docente del Conservatorio barese, Filippo Balducci, con musiche di Schumann e Prokofiev.

Sabato 11 Novembre, sempre a ingresso libero, si terranno due nuovi concerti, come è nella formula de ”I concerti doppi del Sabato”: il matinèe alle 11, dal titolo “Mattinata lirica” vedrà esibirsi il baritono Antonio Stragapede e il soprano Antonia Giove, accompagnati dalla pianista Angela Trentadue, in musiche di Tosti, Leoncavallo, Di Capua, Gastaldon.

Alle ore 19 dello stesso giorno si terrà lo spettacolo “Puglia Opera Tour” a cura di Giuseppe Gallo, anche in veste di pianista, con i cantanti Grazia Coppolecchia, Antonio Stragapede e Giovanni De Bari. Si tratta di un viaggio che ci porterà, attraverso le musiche dei compositori pugliesi Giordano, Mercadante, Leo, Piccinni, Traetta, Paisiello , a conoscere meglio le città che hanno dato loro i natali: Foggia, Lecce, Altamura, San Vito dei Normanni, Bari, Bitonto e Taranto.



Il Pianofestival San Nicola 2023 dell’EurOrchestra è suddiviso in due rassegne concertistiche: quella denominata “I Doppi concerti del sabato”, dedicata al pianoforte,o solistico o “di accompagnamento”, o al duo pianistico a quattro mani, che comprende 14 appuntamenti, per sette sabati consecutivi, con due concerti, il matinèe alle 11, e il pomeridiano alle 19, in cui lo stesso interprete, o più interpreti si cimenteranno con repertori diversi nello stesso giorno. < E’ una bella sfida per l’esecutore e per gli ascoltatori-affermano i Direttori Artistici Francesco Lentini e Angela Montemurro- in cui tutti sono chiamati a vivere l’evento concertistico come una esperienza immersiva e totalizzante, che non finisce in sé stessa, ma rimanda a un nuovo incontro a breve distanza di tempo. Ognuno potrà così misurare le proprie reazioni, sia l’interprete che rifletterà sulla propria capacità di donare emozioni e di non svuotarsi ricreandole , ma di arricchirsi di nuova linfa creativa, e sia il pubblico, che misurerà la propria capacità di assumere e far sue quelle emozioni provate negli ascolti “ravvicinati” >.

I concerti successivi sono così programmati:

Sabato 18 Novembre alle ore 11 e 19: “Danzando in piano duo” con le pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Ventrella.

Sabato 25 Novembre, ore 11 e ore 19: “Ho un piano intorno all’Opera” con il Soprano Antonia Giove e la Pianista Cinzia Maurantonio.

Sabato 2 Dicembre ore 11: “Viaggio lirico col pianoforte accanto” con le voci di Maria Colella, Lucrezia De Pascale, Raffaele Gargano, Lucrezia Marra.

Sabato 2 Dicembre ore 19: “Viaggio lirico col pianoforte accanto” con le voci di Lucia Albisinni, Anna Chiara Di Chio, Anna Ebel, Nicolò Tanzella. Al pianoforte Angela Trentadue.

Sabato 9 Dicembre ore 11 e ore 19: “Tre secoli di Musica per tastiera, da Rameau a Ginastera” col giovane pianista Vito Saulle.

Sabato 16 Dicembre, alle 11 e alle 19: ”Voci e strumenti sulla via della seta” con il soprano Wang Linrui, il tenore Ghao Shengjie, il baritono Liu Mighai, e i pianisti Zhou Lijizi e Liu Minghao.



L’altra rassegna del Pianofestival San Nicola, denominata “I Concerti della Domenica delle ore 19 ”, che si tiene sempre nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito, grazie alla sensibile ospitalità del Parroco Don Fabio Campione, proseguirà Domenica 19 novembre con lo spettacolo scritto e recitato da Michele De Candia “Centoquarantuno, ovvero l’ultimo inganno mozartiano” per voce narrante e pianoforte a quattro mani, con il duo pianistico Michele De Candia - Vito Cofano.

Seguirà Domenica 3 Dicembre il concerto “Memorial Antonio Molinini”, in cui il pianista Vitantonio Caroli eseguirà gli Studi per Pianoforte del compianto compositore e pianista coratino, docente del Conservatorio di Bari, prematuramente scomparso, Antonio Molinini.

Domenica 17 Dicembre il pianista Domenico Balducci terrà il concerto “Piano Solo-Fo(u)r Morricone ” eseguirà musiche di Morricone tratte da quattro film di successo.

L’ultimo appuntamento della Stagione si terrà il 31 Dicembre, alle ore 11, con un matinèe dell’EurOrchestra diretta da Francesco Lentini, dal titolo “Concerto di San Silvestro: Gli Auguri in Musica con l’Orchestra”

Info 3284475514- 3406474749.



https://www.facebook.com/profile.php?id=100064518589704