L'edificio della memoria, Studenti, insegnanti, giornalisti, dirigenti e artisti s’incontrano per parlare di legalità

Giovedì 6 ottobre alle ore 10 nell’auditorium dell’istituto scolastico Marco Polo di Bari (Viale Giuseppe Bartolo, 6) sarà presentata la nuova annualità del progetto pilota sulla Legalità della Regione Puglia “L’Edificio della Memoria”. Assieme a Giancarlo Visitilli, organizzatore ed ideatore con la Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut del progetto, interverranno studenti, dirigenti, insegnanti ed operatori che lo scorso anno hanno seguito il percorso.

Per l’occasione gli studenti presenteranno i prodotti realizzati nella scorsa annualità in un momento di gioia e condivisione. Durante l’anno giornalisti, performer, educatori e professionisti della comunicazione accompagnano i ragazzi in un percorso sui temi della legalità nel corso di laboratori, incontri con testimoni, attori e registi.

Gli studenti, nell’ambito delle singole aree tematiche, hanno svolto indagini giornalistiche, ricerche, intervistato testimoni di giustizia, finalizzati alla realizzazione di un prodotto finale (documentario, intervista, articolo di giornale, fumetto, canzoni, pièce teatrale ed altro) sempre guidati e coordinati da esperti (giornalisti, attori, fumettisti e registi).

Saranno proiettati, tra gli altri, il corto “Legarsi”, realizzato dagli studenti dell’ISISS Einstein (Mottola), in cui raccontano in poco più di 3 minuti cosa significa per loro la solitudine, in rapporto ad una comunità in cui c’è la speranza e la possibilità di ritrovarsi; il corto “Attivismo politico” realizzato dagli studenti del Ferraris di Molfetta, per parlare della loro partecipazione, dal clima ai diritti. Gli studenti del Marco Polo di Bari hanno realizzato una pubblicità progresso dal titolo “Scuola comunità educante” sul diritto allo studio, mentre la scuola media Alighieri Tanzi di Mola di Bari ha realizzato il corto “Hope”, per raccontarsi in una società pandemica. Da segnalare anche il lavoro degli studenti dell’IISS Flacco (Castellaneta) che hanno scritto e composto una canzone, con tanto di videotrailer, sul tema della diversità sessuale.

L’Edificio della Memoria è sostenuto da Regione Puglia grazie alla misura POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. Avviso Pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” e realizzato in partnership con Comune di Bari, IISS G. Ferraris, IISS P. Sette, IS M. Polo, Leader, Unisco. Negli anni è diventato progetto pilota della legalità per la Regione Puglia per volere di Michele Emiliano e su iniziativa di Stefano Fumarulo, dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino e Antimafia Sociale della Regione Puglia, prematuramente scomparso nel 2017.

L’EDIFICIO DELLA MEMORIA si articola anche in una RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

È oramai una consolidata tradizione dell’Edificio proiettare al Cineporto di Bari un ciclo di film dedicati alla legalità. La visione dei film è accompagnata dalla presentazione da parte di un critico cinematografico ed è normalmente seguita dall’incontro con il regista o con uno degli autori.