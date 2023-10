Educare all’alimentazione con gli incontri di Imago plus

Sabato 21 ottobre alle ore 17 si terrà l’incontro “Che cibo parli?” tenuto da Giovanni Popeo, agronomo e Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie, presso l’orto botanico dell’hotel Imago Plus (via Altamura 26, Bari). L’appuntamento gratuito è pensato soprattutto per i bambini e le bambine tra gli 8 e i 10 anni, ma è rivolto anche agli adulti per la rilevanza del tema trattato: l’analfabetismo alimentare. In Italia una persona su quattro non conosce il valore del cibo, in termini culturali e medico-scientifici. Alimentazione consapevole significa conoscere l’origine del cibo, la provenienza, la stagionalità, i consumi, la diffusione, per trarne ogni genere di beneficio a livello fisico e mentale. Un incontro per promuove la percezione dell'ambiente e della sua biodiversità, dando vita a valori e atteggiamenti che potenzialmente trasformano la vita quotidiana.



Alle ore 19 sempre presso l’hotel Imago Plus ci sarà anche la proiezione a cura di Patrizia Sisto (Imago Plus) del documentario “La Zappa sui piedi” di Andrea Pierdicca che sarà presente alla proiezione. È un video itinerante di narrazione e musica tra le campagne italiane che incontra e intervista le umanità che oggi sono in prima linea sul problema dei pesticidi e moria delle api. In poco tempo questo video su YouTube raggiunge migliaia di visualizzazioni, e ci accorgiamo di quanto sia necessario parlare di questi argomenti in questo modo, semplice, diretto, spontaneo. È da qui che nasce l’dea di allargare la ricerca sull’agricoltura e la contadinanza e al tempo stesso approfondire i temi attraverso ricercatori, professori universitari, medici e altre figure professionali.





Questo appuntamento fa parte di "Alleanza" una rassegna di 9 incontri promosso e organizzato da Imago Plus, che attraverso le pratiche agronomiche, officinali e zootecniche intende educare al diritto ambientale, alla cittadinanza attiva e al consumo consapevole.







Info e prenotazioni



whatsApp +?? ??????????