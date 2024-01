Educare lo sguardo, terzo appuntamento con “I Giardini dei Finzi Contini” in occasione del Giorno della Memoria

Si terrà giovedì 25 gennaio 2024 il terzo appuntamento “Educare lo sguardo - Dal libro allo schermo: il vivere civico si racconta”, cineforum con sette proiezioni di film tratti o ispirati da altrettanti libri e da altrettante giornate particolari, organizzato e promosso dal Comune di Castellana Grotte in collaborazione con il Servizio Civile Universale presso il Centro Studi Viterbo in piazza Caduti Castellanesi a Castellana Grotte.

A partire dalle ore 19,30 lettura di alcuni brani del libro di Giorgio Bassani “I Giardini dei Finzi Contini” a cura delle ragazze e dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Alle ore 20 circa proiezione dell’omonimo film di Vittorio De Sica. Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, l’assessore comunale alle Politiche Giovanili Fabio Caputo ed Elena Guglielmi, consigliere comunale delegato all’Educazione Civica.

La terza proiezione di Educare lo sguardo è organizzata in occasione del Giorno della Memoria che si celebra il 27 gennaio di ogni anno per ricordare le vittime dell’Olocausto. Tratto dall’omonimo libro di Giorgio Bassani, il film “I Giardini dei Finzi Contini” è ispirato a vicende reali nella Ferrara degli anni ’30. Racconta del dramma della famiglia Finzi-Contini, pilastro dell'aristocrazia ferrarese da generazioni, durante la persecuzione antisemita in atto nel corso della Seconda Guerra Mondiale. L’opera cinematografica narra delle turbolente vicende della benestante famiglia, obbligata, con l'avvento delle leggi razziali, a vedere la propria vita sociale e lavorativa, stravolta e rovinata poiché ebrei. Il film è un potente ritratto di una famiglia aggrappata alla sola speranza di trovare salvezza e garantire ai più piccoli un futuro migliore nel degrado più assoluto, costretta a dividersi forse per sempre.

Gli eventi sono gratuiti. Non è necessaria la prenotazione. Posti a sedere limitati (accesso fino ad esaurimento disponibilità). Ingresso alle ore 19,30. Inizio proiezione alle ore 20.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.