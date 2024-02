Elephant From an Egg, a Ruvo di Puglia uno spettacolo per i bambini e le loro famiglie

Danza, marionette e musica: tre elementi che rappresentano l’essenza più pura e la poetica di uno spettacolo di teatro-danza dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Elephant from an egg è lo spettacolo internazionale di Ceren Oran & Moving Borders che andrà in scena nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia domenica 18 febbraio alle ore 17.30 (apertura porte ore 17.00).

Quattro artisti, provenienti da Germania e Turchia, eccezionalmente accolti dal teatro ruvese accompagnano un elefante attraverso la sua vita mentre affronta nuove sfide. Le percussioni e il flauto traverso, il ritmo di vita e di melodie portano il giovane pubblico lontano dalla sua vita quotidiana in un mondo fantastico in cui l’elefante nasce da un uovo. In un mondo in cui i sogni possono volare.

Due musicisti e una ballerina affiancano l’elefante dal suo primo giorno di vita e lo sostengono durante l’infanzia, giocando con lui mentre cresce e infine si affidano a lui una volta che li ha sopraffatti. Crescono con lui in uno spirito di comprensione reciproca. Elephant from an Egg parla di crescita e di cambiamento, mostrando come le amicizie rendono l’impossibile possibile.

Lo spettacolo fa parte della stagione della Compagnia La Luna nel Letto dal titolo Lo Stato dell’Arte – Parte Terza, realizzata in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia, Assessorato alle Politiche di Comunità.

Elephant from an egg

Art direction, choreography and dance: Ceren Oran Coreography, Puppetry & Puppet

Design: Roni Sagi

Music & Vocals: Tuncay Acar & Magdalena Kriss

Graphics: Christoph Gredler

Dramaturgy: Susanne Lipinski

Production Management: Tanzburc Munchen

Premiere: 2017

Info e biglietti

Botteghino del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, dal martedì al giovedì dalle 17 alle 20, o prima di ogni spettacolo

Tel. 080.3603114

Vivaticket: https://www. vivaticket.com/it/ticket/ elephant-from-an-egg/225802? culture=it-it